Erniedrigte und Beleidigte

Fjodor M. Dostojewski lässt in seinem 1861 erschienenen Roman den fiktiven Dichter Iwan Petrowitsch auf den Zyniker Fürst Walkowski treffen, dem es Vergnügen bereitet, alles Gerede über Altruismus und selbstaufopfernde Liebe als bloße Illusion zu verspotten.

Walkowski hat seinen Sohn, den willensschwachen, kindlichen Aljoscha, bei der Familie seines Verwalters, den Ichmenews, untergebracht, in der auch der junge Petrowitsch aufwuchs. Die Tochter der Ichmenews, Natascha, verliebt sich in Aljoscha und verlässt mit ihm die Familie. Walkowski verklagt seinen Verwalter und bezichtigt ihn der Intrige. In rasanter Folge gehen die Liebesverwirrungen, deren skrupellose Instrumentalisierung und der soziale Abstieg ganzer Familien ineinander über. Despotisch ist nicht nur der Fürst, vielmehr sind alle Figuren von ihrem verletzten Selbst und der Sucht nach Genugtuung getrieben. Hinter den großen Emotionen aber geht es schlicht um Vermögensanteile: »Das Leben ist ein Handelsgeschäft; werfen Sie ihr Geld nicht umsonst weg«, rät Walkowski dem mittellosen Dichter.

Sebastian Hartmanns zum Berliner Theatertreffen 2019 eingeladene Inszenierung zielt nicht auf die lineare Nacherzählung des Romans von Dostojewski, sondern – wie schon im Original angelegt – auf die ekstatische Auflösung von Sinn und Logos, so wie sie in Krankheit, Liebe und hier in der Kunst erfahrbar werden. Der Regisseur verschränkt in seiner ersten Arbeit für das Staatsschauspiel Dresden die Romanvorlage mit der Hamburger Poetikvorlesung des 1981 geborenen Autors Wolfram Lotz und arbeitet mit choreografischer und schauspielerischer Energie am Gesamtwerk.

Sebastian Hartmann Regie und Bühne

Adriana Braga Peretzki Kostüme

Tilo Baumgärtel Bild und Installation

Staatsschauspiel Dresden