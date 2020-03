Der Wolpertinger: Projektionsfläche abenteuerlustiger Tierpräparatoren, zweifelhafte Dekoration hunderter Berggaststätten und vor allem legendäres Fabelwesen, dessen Erscheinungsbild zwar in der Tradition verankert ist, aber stets variiert und modernisiert wurde.

Und so ist sein fiktiver Herkunftsort ein adäquater Titel für das neue Programm von Federspiel.

Wolperting, das kann ein Ort von Mythos und Mystik sein, zwei rote Fäden, die sich durch das Programm ziehen. In norwegischen Wasserfällen lebende Trolle, ein teufelsartiges, tanzwütiges Wesen aus Mexiko und die raue Bergwelt von Davos sind nur einige der Bilder, die vom gemischten Bläsersatz in gleichermaßen sphärischen wie schwungvollen Kompositionen hörbar gemacht werden. Es ist aber auch ein Ort, an dem scheinbar Unvereinbares eine faszinierende Einheit bilden kann. Hier leben Fiakerlieder, aztekische Melodien und romantische Volkslieder nebeneinander als Beispiel für klingende Integration. Auf dieses Fundament aus unterschiedlichsten Traditionen baut die aus sieben österreichischen Musikern bestehende Brass Band Federspiel fantastische Klangwelten, in denen elektronische Sounds genauso willkommen sind wie Elemente aus Minimal Music und Filmmusik. Verbunden wird das alles mit der für die Gruppe typischen Spielfreude, Lust am Experiment und Virtuosität. Ein Hörerlebnis, das ganz gleich an welchem Ort für Freude sorgt.

Ayac Iuan Jiménez-Salvador Trompete

Frédéric Alvarado-Dupuy Klarinette

Matthias Werner Posaune

Philip Haas Trompete

Roland Eitzinger Tuba

Simon Zöchbauer Trompete und Zither

Thomas Winalek Posaune und Basstrompete