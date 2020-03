Dmitry Masleev nimmt eine besondere Stellung unter den exzellenten Pianisten der jungen Generation ein.

1988 in Sibirien an der Grenze zur Mongolei geboren, studierte er in Russland und Italien, bestritt diverse Klavierwettbewerbe – die er fast alle gewann. Höhepunkt aber war seine Teilnahme am legendären Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau 2015, aus dem er ebenfalls als Sieger hervorging. Die Jury rühmte seine Brillanz und makellose Technik, seine lyrischen Qualitäten und die Natürlichkeit seines Spiels. Die »neue musikzeitung« schrieb von »geradezu ans Metaphysische grenzender Musikalität«. Mittlerweile konzertiert Masleev weltweit in den bedeutenden Musikzentren. Er spielt in der New Yorker Carnegie Hall, der Philharmonie de Paris, der Münchner Philharmonie im Gasteig und begeistert das Publikum mit faszinierenden Interpretationen von Beethoven bis Prokofjew.

Im Forum am Schlosspark debütierte Masleev 2018 umjubelt mit Rachmaninows drittem Klavierkonzert. Nun kommt er mit einem Klavier-Rezital am Ostersonntag 2020 zurück nach Ludwigsburg. Das von ihm delikat ausgewählte Programm offeriert Klavierwerke vornehmlich französischer und russischer Komponisten, darunter auch die berühmte Klavier-Transkription des Lieds »Die Lerche« von Michail I. Glinka. Diese Wahl ist bezeichnend für Masleevs analytische Herangehensweise. So hat er laut eigener Aussage Wesentliches von Sänger-Persönlichkeiten wie Nicolai Gedda gelernt: die Kunst der Phrasierung.

Einführung 17.20 Uhr

Gabriel Fauré Nocturnes

Claude Debussy Suite für Klavier »Pour le piano«

Nikolaj J. Mjaskowsky Sonate für Klavier fis-Moll op. 13

Pjotr I. Tschaikowsky Suite zu »Der Nussknacker«

Michail I. Glinka »Die Lerche«

Edvard Grieg Suite zu »Peer Gynt«