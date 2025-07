Sougwen Chung - Ecologies of Becoming

Das TIME-Magazin hat Sougwen Chung zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz gekürt – und nun kommt Chung nach Heilbronn.

In einer gemeinsamen Ausstellung präsentieren der Kunstverein Heilbronn und die IPAI Foundation die Ausstellung „Ecologies of Becoming“, die ein Jahrzehnt von Chungs künstlerischem Schaffen beleuchtet.

Chung wuchs in Kanada auf, lebt heute in London und leitet dort das Studio SCILICET. Gegründet von Sougwen Chung, ist SCILICET ein Vorreiter in der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Kunst und robotischen Technologien. Indem Technologie nicht nur als Werkzeug, sondern als Mitgestalterin verstanden wird, entwickelt SCILICET neue Konfigurationen des Zusammenspiels von Mensch und Maschine jenseits der Automatisierung. Das in London ansässige, international tätige Studio erforscht diese Ideen durch Installationen, Performances, Ausstellungen und Artefakte. Seit über einem Jahrzehnt erforscht Chung diese kreative Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschine – insbesondere, wie Maschinen nicht nur Werkzeuge, sondern auch aktive Partner im künstlerischen Prozess sein können. Für das Projekt Drawing Operations wurde Chung 2016 mit dem Japan Media Arts Excellence Award ausgezeichnet.

Erstmalig kooperieren der Kunstverein Heilbronn und die IPAI Foundation für dieses künstlerische Projekt.

Der Kunstverein Heilbronn präsentiert eine Retrospektive, die zehn Jahre der künstlerischen und technologischen Entwicklung Chungs sichtbar macht. Im IPAI zeigt Chung nun eine neue Installation, in der Malerei und Skulptur miteinander in Beziehung treten.