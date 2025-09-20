Soul Connection im Alten Theater

Soul Connection kommt zurück auf unsere Theaterbühne!

Nach einer langen, sehnsüchtigen Pause ist es endlich so weit: Soul Connection kehrt zurück – und zwar auf ihre Lieblingsbühne! Wir sind voller Vorfreude und können es kaum erwarten, dass es September wird. Bereit, eure Seele tanzen zu lassen? Diese Band steht für mitreißende Funk- und Soulklassiker, ehrliche Grooves und eine Live-Energie, die direkt ins Herz (und in die Beine) geht. Wer sie schon erlebt hat, weiß: Wenn Soul Connection spielt, bleibt kein Fuß still. Authentisch. Leidenschaftlich. Voller Soul. Seid dabei, wenn die Band wieder die Bühne zum Beben bringt – mit neuem Drive, alter Liebe und dem Sound, der uns verbindet.