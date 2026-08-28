Soul Connection im Alten Theater geht in die zweite Runde

Golden Groove Night mit Soul Connection

Disco Funk & Soul im Alten Theater

Nach dem großen, ausverkauften Erfolg im letzten Jahr geht die Golden Groove Night in die nächste Runde. Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend voller Disco, Funk & Soul mit „Soul Connection“.

Erleben Sie mitreißende Live-Musik, eine besondere Atmosphäre und einen Abend, der zum Tanzen und Genießen einlädt.

Von Ibo wird es wieder “SoulFood” geben….

Seien Sie wieder dabei!