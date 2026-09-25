Eine Nacht voller Magie – der Magische Zirkel Heilbronn ist zurück!

Nach über zehn Jahren ist es endlich wieder so weit:

Der Magische Zirkel Heilbronn kehrt mit einer eigenen großen Zaubershow zurück – und feiert dieses besondere Comeback im Alten Theater Heilbronn.

Freuen Sie sich auf einen Abend, an dem die Realität für einen Moment außer Kraft gesetzt wird.

Sechs Künstler. Sechs Stile. Unzählige Momente des Staunens.

Was passiert, wenn sechs Magier mit völlig unterschiedlichen Stilen auf einer Bühne zusammenkommen?

Es wird verblüffend, spektakulär, überraschend und manchmal herrlich verrückt.

Erleben Sie klassische Zauberkunst, spektakuläre Großillusionen, faszinierende Mentalmagie, beeindruckende Manipulation und moderne Magie, die Sie garantiert immer wieder fragen lässt:

„Wie zum Teufel hat er das gemacht?“

Mal elegant und geheimnisvoll.

Mal poetisch und berührend.

Mal schräg und völlig unerwartet.

Und natürlich darf auch eine ordentliche Portion Humor nicht fehlen.

Jeder Künstler bringt seine ganz eigene Persönlichkeit und seinen eigenen Stil mit. Genau das macht diesen Abend so besonders: Sechsmal Magie – und jedes Mal völlig anders.

Ein Abend, bei dem nichts ist, wie es scheint.

Lassen Sie sich überraschen, staunen Sie, lachen Sie und erleben Sie Magie nicht aus dem Fernsehen, sondern hautnah und live auf der Bühne des Alten Theaters.

Ob Sie leidenschaftlicher Fan der Zauberkunst sind oder einfach einen außergewöhnlichen Abend erleben möchten – diese Show ist für alle, die sich gerne für einen Moment verzaubern lassen.

Seien Sie dabei, wenn der Magische Zirkel Heilbronn nach über zehn Jahren zurückkehrt.