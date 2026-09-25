Flamenco Suite – exklusiv im Alten Theater Heilbronn

Antonio Andrade Flamenco Company & Orquesta Flamenco de Sevilla

Ein Abend, wie ihn Heilbronn noch nicht erlebt hat – und den es in dieser Form kein zweites Mal geben wird.

Am 28. November 2026 präsentiert der international renommierte Flamenco-Meister Antonio Andrade gemeinsam mit seiner Flamenco Company und dem Orquesta Flamenco de Sevilla die außergewöhnliche Bühnenproduktion „Flamenco Suite“.

Kraftvoller Tanz, leidenschaftlicher Gesang, virtuose Gitarren, Percussion und Violine verschmelzen zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis. Jede Szene offenbart eine andere Facette des Flamencos: mal intensiv und tief berührend, mal temperamentvoll, explosiv und voller Lebensfreude.

Normalerweise begeistert dieses weltberühmte Ensemble sein Publikum auf großen internationalen Bühnen. Im historischen Alten Theater Heilbronn erleben Sie die Künstler aus unmittelbarer Nähe – in einer exklusiven Atmosphäre mit nur 170 Plätzen.

Diese außergewöhnliche Nähe zur Bühne macht den Abend zu einem kulturellen Erlebnis, das weit über eine klassische Flamenco-Show hinausgeht: authentisch, sinnlich und emotional.

Exklusiv. Einzigartig. Nur an diesem Abend.