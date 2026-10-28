TREIBGUT THEATER FLAMINGO

Las Vegas in den 1950er-Jahren:

Zwischen Martini, Pferdewetten und dem Aufstieg der ersten großen Casinos, spinnt die Mafia ihr dichtes Netz aus Geschäften und Geheimnissen.

Mitten im schillernden Chaos wittert der dauerhaft hungrige Tonino seine Chance: Er verdingt sich als Dienstbote bei der geheimnisvollen Sofia, die nach einem Überfall verzweifelt ihren Geliebten sucht. Doch weil ihr Geldbeutel ebenso leer wie sein Magen scheint, heuert er kurzerhand bei einem zweiten Herrn an, Enzo – Sofias Geliebten.

Ein riskantes Doppelspiel beginnt. Um seine Täuschung aufrechtzuerhalten, hält Tonino seine beiden Herren mit immer gewagteren Lügen auf Distanz. Zwischen Telegrammen, vertauschten Koffern und Wackelpudding flunkert er sich von einer Katastrophe in die nächste. Die Situation gerät vollständig außer Kontrolle, als Sofia in Männerkleidung ihre ersten Schritte ins Mafia-Milieu wagt. Ehe sie sich versieht, hat sie einen Heiratsantrag, eine unwillige Verlobte und einen eifersüchtigen Konkurrenten am Hals. Und keine Ahnung, wie sie damit umgehen soll.

Eine rasante Verwechslungs-Komödie im Stil der Commedia dell‘Arte mit historischen Motiven, Slapstick, Wackelpudding und echter Liebe.