Schweißtreibender Soul, kerniger Funk und erdiger Rhythm and Blues: Mit neuer Rhythmsection entführen die 10 Musiker von Soul Connection in die schwarze Musik. Die Heilbronner Band um die 3 Soul Sisters Irina Vogt, Radana Geiger und Monique Burroughs sowie den Sänger Timo Mann legen Wert darauf authentisch und stilecht großen Vorbildern gerecht zu werden, überzeugen aber auch durch eigene Arrangements. Songs von Stevie Wonder, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Gladys Knight, Etta James oder den Temptations sowie Neueres von Myles Sanko, Angie Stone, Nils Landgren, Amy Winehouse oder Laura Vane bestimmen das runderneuerte Programm, das garantiert wieder in die Beine und unter die Haut geht.