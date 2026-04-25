»TANZ! Heilbronn« soll als krönender Abschluss seiner letzten Ausgabe wörtlich genommen werden. Unmittelbar im Anschluss an die Vorstellung von »Delay the Sadness«im Großen Haus darf sich das Publikum selbst anzenderweise austoben.

Den Sound dazu liefert mit SOUL CONNECTION eine der mitreißendsten Bands der Region.

Seit 2010 steht die Heilbronner Band SOUL CONNECTION für schweißtreibenden Soul, kernigen Funk und erdigen R’n’B. Mit dreifacher Rhythm Section entführen die 13 Musiker in die Welt der »Black Music«, zuletzt auch verstärkt in Richtung Disco. Die bühnenerprobte Grooveformation um die drei Soul Sisters Irina Vogt, Radana Geiger und Monique Burroughs sowie der Sänger Timo Mann legen Wert darauf, authentisch und stilecht großen Vorbildern gerecht zu werden, überzeugen aber auch durch eigene Arrangements. Songs von Stevie Wonder, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Gladys Knight, Etta James, den Temptations oder Discoklassiker von The Gap Band und Dan Hartman sowie Neueres von Myles Sanko, Angie Stone, Nils Landgren, Amy Winehouse oder Laura Vane bestimmen das runderneuerte Programm, das garantiert in die Beine und unter die Haut geht.