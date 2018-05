Soul Diamonds "Stevie Wonder Special" feat. Derrick Alexander & Eva Leticia Padilla

„We love soul music!...and we want to keep it fresh“ Unter diesem Motto vereint Bandleader Obi Jenne die von ihm 2009 gegründete „All Star Band“ Soul Diamonds. Eine hochvirtuose und interessante Zusammensetzung der besten Musiker aus Jazz, Blues, R&B, Pop und Souljazz geht in der wohl berühmt-berüchtigsten Stuttgarter Soulband auf.

Dabei verbindet die Mitglieder eine sehr lange, intensive, respektvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, das Publikum stets aufs Neue zu begeistern. Neben den monatlichen Kultgigs im wunderschönen BIX gibt es internationale Gastspiele bei Festivals und privaten Veranstaltungen.

Natürlich existiert bei allen Bandmitgliedern eine große Leidenschaft für den Soul/R&B/Souljazz der 60er bis 80er Jahre aber es werden ebenso aktuellere Titel in den unverwechselbaren Sound der Band transferiert.Fern von aktuellen Modetrends widmet sich das Programm den Klassikern des Funk und Soul, Jazz und Blues, u. a. von Stevie Wonder, Marvin Gaye, Chaka Khan, Aretha Franklin, Prince, Les McCann, Grover Washington Jr., James Brown und vielen mehr. Die Verschmelzung der Klassiker mit neuen bekannten oder noch nicht bekannten Songs, die dem Hörer neue Bezugsmöglichkeiten und Verbindungen und vor allem richtig gute Laune bereiten, begeistern! Immer steht neben der beeindruckenden Virtuosität der Musiker der Spaß im Vordergrund. Unbändige Musizierfreude und Vielfalt treffen auf mit "Platin"-ausgezeichnete Songs und absolute Klassiker werden in bestechenden Versionen interpretiert.

Für diesen Abend hat Bandleader Obi Jenne einen seiner großen Träume verwirklicht: es werden fast nur songs von Stevie Wonders meistverkauftem Album "SONGS IN THE KEY OF LIFE" vom 28.09.1976 gespielt!Schon die erste Woche brachte Platz 1 der Billboard Charts und es waren 44 Wochen in den Top 40, 2 Grammys für bestes Album und beste männliche Stimme! Fertig war das Album erst nach 2 Jahren Produktion mit 130 Mitwirkenden von Benson & Hancock über Michael Sembello, was erstaunlich erscheint, denn Stevie spielt sehr viele Instrumente selbst.

Ein Rezensent der Süddeutsche Zeitung schrieb 2010 von einer Definition der schwarze(n) Musik der Gegenwart…, dass man von einem schwarzen Opus Magnum sprechen kann, wie es in der populären Musik des 20. Jahrhunderts vor allem seit Duke Ellington kein zweites gibt.

Dies ist nur mit den entsprechenden Protagonisten möglich und hier steht neben der wundervollen Eva Leticia Padilla der grandiose und sympathische Sänger Derrick Alexander. Er wurde in der Motown City Detroit geboren. So begann er seine steile Gesangskarriere in einem Gospelchor und kam später mit der US Army nach Deutschland. Als einer der besten US Gospel-Sänger wurde er in den „United States Army Europe Soldier Chorus“ berufen. Kein Wunder, denn wenn Derrick Stücke von Stevie Wonder singt, glaubt man, der blinde Großmeister des Soul sei persönlich anwesend!

Freuen Sie sich auf I Wish, Sir Duke, Isn´t She Lovely, Pastime Paradise, As, Another Star, Knocks Me Off My Feet und viele epochale Songs mehr von dem unbeschreiblichen Künstler Stevie Wonder!

Besetzung: Derrick Alexander, Eva Leticia Padilla (voc); Dany Martinez (git, voc); Libor Sima (saxes); Ull Möck (keys); Benni Jud (b, voc); Obi Jenne (dr, ld)

Mehr Infos unter: www.souldiamonds.eu