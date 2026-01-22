Unter diesem Motto vereint Bandleader Obi Jenne die von ihm 2009 gegründete „All Star Band“ Soul Diamonds.

Eine hochvirtuose und interessante Zusammensetzung der besten Musiker aus Jazz, Blues, R&B, Pop und Souljazz geht in der wohl berühmt-berüchtigten Stuttgarter Soulband auf. Dabei verbindet die Mitglieder eine sehr lange, intensive, respektvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, das Publikum stets aufs Neue zu begeistern. Neben den monatlichen Kultgigs im wunderschönen BIX gibt es internationale Gastspiele bei Festivals und privaten Veranstaltungen.

Es existiert bei allen Bandmitgliedern eine große Leidenschaft für den Soul, R&B und Souljazz der 60er bis 80er Jahre aber es werden ebenso aktuellere Titel in den unverwechselbaren Sound der Band transferiert. Fern von aktuellen Modetrends widmet sich das Programm den Klassikern des Funk und Soul, Jazz und Blues, u. a. von Stevie Wonder, Marvin Gaye, Chaka Khan, Aretha Franklin, Prince, Les McCann, Grover Washington Jr., James Brown und vielen mehr. Die Verschmelzung der Klassiker mit neuen bekannten oder noch nicht bekannten Songs, die dem Hörer neue Bezugsmöglichkeiten und Verbindungen und vor allem richtig gute Laune bereiten, begeistern!

Besetzung: Ty Le Blanc (voc); Worthy Davis (voc); Soul Elements (rap, voc); Klaus Graf (sax); Dany Labana Martinez (git); Robert Kesternich (keys); Alex Merzkirch (b); Obi Jenne (dr, ld)