Soul Explosion | 19 Years

Nach der letzten super Soul Explosion im geliebten und wunderschönen Bix Jazzclub geht es am 01.02.25 mit einem ordentlichen Knall ins neue Jahr!

Dj King Dynamite wird wieder klimagerecht mit der königlichen Bundesbahn aus dem Party Epizentrum Berlin anreisen, im Gepäck seine Koffer, gefüllt mit funky soul & boogaloo Vinyl Scheiben, deren Beats und Bässe Euch früher oder später am Abend wieder die Beine um die Ohren verknoten werden. Soll heißen: Getanzt wird wie immer hart und bis zum Morgengrauen...

Die Soul Explosion startete in Berlin im Jahr 2000 mit regelmäßigen funky soul & boogaloo Partys. Im März 2006 dann fand die erste Soul Explosion im Stuttgarter Rocker 33 statt und lief dort 3 Jahre. Nach einigen Umwegen über die Wagenhallen, fand die Party dann im Bix Jazzclub wieder ein festes Zuhause. Die Partys dort blieben von 2010 bis zum Corona Lockdown 2020 eine feste und wichtige Institution im Stuttgarter Nachtleben. Seit 17 Jahren findet die Soul Explosion in Stuttgart statt und bildet somit ein Clubphänomen abseits aller kurzlebigen Trends!

Dj King Dynamite, aufgewachsen in Ludwigsburg und im Stuttgarter Nachtleben der frühen 90er sozialisiert, lebt seit 1996 in Berlin Kreuzberg. Er kuratiert und mixt die Musik der Soul Explosion, die hauptsächlich zwischen 1966 und 1976 entstand von original Vinyl, meist 45s (Vinyl Singles). Gängige Soul Hits finden wenig Zugang zu seiner Liste, denn viel spannender wird es bei unbekannten Tracks, die dafür die Tanzfläche zum beben bringen. Deep Funk führt in eine vergangene Welt, die berührt oder auch mit ungestühmer Wildheit für extatische Zuckungen auf der Tanzfläche sorgt. Hier bleibt garantiert kein Tanzbein still und kein Hemd trocken. Komplettiert wird das Set mit "boogaloo" - Tracks, die von lateinamerikanischen Einwanderern vor allem in New York gespielt wurden. Auch aus Westafrika werden einige richtig heisse Nummern in das Set gemischt.