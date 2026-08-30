Was könnte besser passen, als ein cooler Laden, der nicht nur nach dem Erfinder der Schallplatte benannt ist, sondern auch noch hunderte Vinyl Platten als Deko hat UND die Soul Explosion ?

Wir freuen uns auf das Golmarks und werden den Laden dort mal richtig auseinandernehmen. Von Vinyl zu Vinyl sozusagen.

History:

In Berlin wurde die Soul Explosion bereits vor 25 Jahren gegründet. Im Februar 2006 fand dann die erste Soul Explosion im damals noch existierenden Rocker 33 in Stuttgart statt. Seitdem ist die Soul Explosion fester Bestandteil des Stuttgarter Nachtlebens. 2010 wechselte die Party von und um den Berliner Dj King Dynamite dann in den Bix Jazzclub. Mit viel Erfolg: Vor allem junge Leute feiern die Songs, die Dj King Dynamite auf den Plattenteller legte, wie verrückt.

Die Musik: In den 60ern entwickelte sich Soul Musik in den USA. In den späten Sechzigern, ab 1966 begannen die Musiker, beispielsweise James Brown, breakbeats in die Soul Musik zu flechten und somit war der funky Sound geboren. Der Dazu gehörige Tanz heisst Locking und popping und wird auch heute noch von einigen super Tänzern aus der HipHop Scene getanzt.

Nicht nur die Stars der Scene, sondern vor allem die Vielzahl an unbekannteren Bands, die es überall in den USA gab, lieferten jede Menge Songs, auch “ funky soul“ oder “deep funk” Stücke, die hart und unbequem waren, sozusagen der Gegenentwurf zu weichgespültem Motown-Sound. Hier sammelt King Dynamite original Vinyl Singles, meist sehr selten und schwer zu bekommen sind. Auch latin funk oder Boogaloo entwickelte sich vor allem in New York zu einer auch heute noch Club relevanten Musik. In letzter Zeit widmet sich King Dynamite auch dem Digging, also Platten suchen, in Afrika,vorallem in Nigeria, Benin und Ghana, wo es eine sehr reiche, vielfältige und auch für die Soul Explosion passende Musikszene gab.

Dj King Dynamite, der auch einige Zeit in Stuttgart gelebt hat, wohnt seit 1996 in Berlin Kreuzberg.