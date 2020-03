Was gibt es Wohltuenderes als leckere Gerichte, die den Körper von innen einheizen und Farben in kalte und graue Tage zu bringen? Da wird einem gleich warm ums Herz! Egal, ob mit süßer Fruchtnote, klassisch oder würzig – im diesem Kurs ist für jeden etwas dabei: leichte, vitaminreiche vegetarische und schmackhafte Gerichte, z.B.: Home made hummus with crudités / green juice shots

Pad Thai salad

Baked veggies with paprika nut crust / mushroom risotto

Fruit nut seed muffins (optional cream cheese topping)

Mit diesen Rezepten sind Sie für viele mollige Wohlfühlmomente bestens ausgestattet. Ein Kochkurs mit vielen „heißen“ Tipps wie man der Kälte trotzen und sich auch an trüben Tagen rundum wohlfühlen kann.

Bitte mitbringen: Geschirrtücher, Schürze, Behälter für restliche Köstlichkeiten, scharfes Messer.