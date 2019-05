Soul-Jazz&Evergreens mit "Ela & Manu"

Ela Heilig (Gesang) und Manu Staib (E-Piano). Ela Heilig ist bekannt als Sängerin der Rockband „Mental Ground Zero“ aus Schwäbisch Gmünd, später sang sie im Duett mit der Mittelalter-Formation „Merlons Lichter“, dann folgte eine Zusammenarbeit mit EMI Music und diversen KünstlerInnen - in Süddeutschland, Hamburg und Berlin. Heute singt Ela rau-romantische Evergreens – bekannte Klassiker neu arrangiert, mit deutschsprachigen Texten. Begleitet wird sie dabei von dem erstklassigen Pianisten, Komponisten und Tontechniker Manu Staib (The Renates...) am elektrischen Harmonium. Musik anhören unter: www.ela-heilig.de. Weitere Info unter: www.dieapothekegallery.com