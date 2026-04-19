Soul Night mit tasteofsouL

Alte Mühle Bonlanden Humboldtstraße 5, 70794 Filderstadt

tasteofsouL steht für mitreißende Energie und Emotion.

Wir covern die besten Soul-Klassiker von Aretha Franklin, Bill Withers und Marvin Gaye bis hin zu modernen Hits von Prince, Joss Stone und Alicia Keys! Mit einem Mix aus groovigen Beats und besinnlichen Tunes schaffen wir die perfekte Atmosphäre zum Tanzen und Träumen. Lasst euch von den kraftvollen Klängen des Soul mitreißen und erlebt, wie Musik Generationen verbindet..

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Konzerte & Live-Musik
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