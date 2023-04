Soul Shadows Akustik Trio

Astrid Barth, die Frau mit der tiefen, unverwechselbaren Stimme, hat gemeinsam mit dem Gitarristen Philipp Roemer ihr eigenes Genre erfunden: Groove Chanson.

Dass hier auch immer wieder der Blues, auch Soul oder Angejazztes durchklingt, ist kein Zufall. Schließlich waren die Sängerin und der Gitarrist fast 15 Jahre gemeinsam mit dem Bassisten Till Brandt als Get the Cat in der gesamten Republik unterwegs. Get the Cat spielte derzeit angesoulten Blues oder verbluesten Jazz - auch im Club Bastion.

Nun kommen diese drei wunderbaren Menschen als Soul Shadows zurück.

Drei, die so einiges im Gepäck haben:

Soul in Liedern von barthroemer, Blues, Lieblingsliedern und George Tjong Ajong mit seinem Tenorsaxofon – noch so ein alter Bekannter…