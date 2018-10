Soul to Soul - Two Bands - One Night

× Erweitern Soul Effect

Ein Gemeinschaftskonzert der beiden Bands Soul Effect und Soul Connection.

Musik für Herz, Hüfte und Verstand - Rock, Soul, R&B - berührend, stimmungsvoll, energetisch, kraftvoll, treibend. Diese erfrischende Band aus dem Stuttgarter Raum liebt es, live zu spielen, begeistert mit ihrem groovenden Mix aus eigenen Stücken und eher selten gehörten Coversongs und präsentiert mit großem Spielspaß ihre energiegeladene, handgemachte Musik.

Seit 2010 steht die Heilbronner Band SOUL CONNECTION für schweißtreibenden Soul, kernigen Funk und erdigen R&B. Mit neuer Rhythmsection entführen die zehn Musiker von Soul Connection in die schwarze Musik. Die Heilbronner Band um die drei Soul Sisters Irina Vogt, Radana Geiger und Monique Burroughs sowie dem Sänger Timo Mann legen Wert darauf, authentisch und stilecht großen Vorbildern gerecht zu werden, überzeugen aber auch durch eigene Arrangements. Songs von Stevie Wonder, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Gladys Knight, Etta James oder den Temptations sowie Neueres von Myles Sanko, Angie Stone, Nils Landgren, Amy Winehouse oder Laura Vane bestimmen das runderneuerte Programm, das in die Beine und unter die Haut geht.