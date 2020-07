Die Frau hat Bühnenpräsenz. Und die Frau hat etwas zu erzählen. Thabilé nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die Heimat ihrer Jugend, nach Südafrika. Mit dem warmen Timbre ihrer Stimme vermittelt sie in jedem ihrer Songs eine positive und authentische Ausstrahlung. Zwei Jahre nach ihrem stimmungsvollen Auftritt beim »inter:Komm! Festival« ist sie zurück in Reutlingen.

Thabilé, Sa. 11. Juli,

20.30 Uhr, franz.K,

Reutlingen franzk.net