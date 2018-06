Soul2Soul Badgirls Club After Party

Soul2Soul BADGIRLS Club - eine weitere Eventreihe von Soul2Soul bereits bekannt auf Ibiza und in Stuttgart feiert nun aufgrund des übergaenen Erfolgs zwei mal im Monat mit Euch im Rooms Club!Wie der Name des Events schon zu verstehen gibt, richtet sich dieser Abend an alle Bad Girls (Ladies). Für den beliebten Soul2Soul Sound sorgen an diesem Abend auf dem Mainfloor DJ N-ZOO & DJ DANNY D. mit New Soul, RnB & HipHop sowie auf dem Smookers Floor mit 90er & 2000er RnB, Soul & Hip Hop DJ LOG. Die zwei erfahrenen Badgirls Club DJs aus Ibiza und Stuttgart werden dafür sorgen, dass kein Tanzbein still steht.

Mainfloor: Modern Soul, RnB, Hip Hop by: DJ N-ZOO & DJ DANNY D.

Smookers Floor: 90er und 2000er RnB & Hip Hop by: DJ LOG