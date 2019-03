Soul2Soul New Era - Premium Urban Music

Ibiza, Barcelona, Kroatien - Soul2Soul hat sich mittlerweile in vielen Ländern und Metropolen zur angesagtesten Premium Urban Marke etabliert. Promis wie Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Eva Longoria und einige NBA Stars sowie Fußball Nationalspieler haben unsere Residency jeden Samstag auf Ibiza besucht - angefangen hat alles in Heilbronn!Seit 17 Jahren hat sich der Brand immer wieder neu erfunden und hat immer wieder den Zeitgeist getroffen, ist dabei aber stets seinen Basics treu geblieben!2019 starten wir in Heilbronn in die Soul2Soul ‘NEW ERA’ und fokussieren uns auf einen exklusiven Samstag, um euch weiterhin mit neuen Ideen, Liebe zum Detail, Top DJs & Artists, exklusiven Goodies und vor allem der besten Urban Music begeistern zu können.Die NEW ERA beginnt am 19.01.2019 - Sei auch Du dabei wenn Soul2Soul ein neues Kapitel rund um Premium Urban Music schreibt.