Soul2Soul Summerbreak

Mit der Summer-Closing Party anfang Juli verabschiedete Soul2Soul sich in die in die wohlverdiente Sommerpause. Schon seit Mitte Mai könnt ihr uns jeden Woche auf Ibiza im Swag Club bei unserer Soul2Soul Summer Resedency besuchen. Für alle die Ibiza zu weit oder zu aufwendig ist, laden die Veranstalter in der Sommerpause in diesem Jahr zu einer großen Soul2Soul Summerbreakparty! Was passt da besser als das Hip Island in das Konzept? Der Heilbronner Stadtstrand ist eine richtig gute Adresse um im Sommer unter freiem Himmel zu feiern.Verantworlich für die Feierei am Freitag, den 17. August sind:DJ Reg, DJ Case und DJ Log. Die Soul2Soul DJs spielen die Besten und aktuellsten RnB & Hip Hop Club Beats.Die Afterparty steigt ab 0 Uhr im The Rooms Club.