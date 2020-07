Soul Diamonds Acoustic Latin Quartet

"We love soul music! ...and we want to keep it fresh" Unter diesem Motto vereint Bandleader Obi Jenne die von ihm 2009 gegründete "All Star Band" Soul Diamonds. Eine hochvirtuose und interessante Zusammensetzung der besten Musiker aus Jazz, Blues, R&B, Pop und Souljazz geht in der wohl berühmt-berüchtigsten Stuttgarter Soulband auf. Dabei verbindet die Mitglieder eine sehr lange, intensive, respektvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, das Publikum stets aufs Neue zu begeistern. Neben den monatlichen Kultgigs im wunderschönen BIX gibt es internationale Gastspiele bei Festivals und privaten Veranstaltungen.

Es existiert bei allen Bandmitgliedern eine große Leidenschaft für den Soul/R&B/Souljazz der 60er bis 80er Jahre aber es werden ebenso aktuellere Titel in den unverwechselbaren Sound der Band transferiert. Fern von aktuellen Modetrends widmet sich das Programm den Klassikern des Funk und Soul, Jazz und Blues, u. a. von Stevie Wonder, Marvin Gaye, Chaka Khan, Aretha Franklin, Prince, Les McCann, Grover Washington Jr., James Brown und vielen mehr. Die Verschmelzung der Klassiker mit neuen bekannten oder noch nicht bekannten Songs, die dem Hörer neue Bezugsmöglichkeiten und Verbindungen und vor allem richtig gute Laune bereiten, begeistern! Immer steht neben der beeindruckenden Virtuosität der Musiker der Spaß im Vordergrund. Unbändige Musizierfreude und Vielfalt treffen auf mit "Platin"-ausgezeichnete Songs und absolute Klassiker werden in bestechenden Versionen interpretiert. Immer mehr werden eigene songs der Bandmitglieder ins Programm eingewoben und vervollständigen die Idealvorstellung eines lebendigen Soul-Live-Collectives.

Nun hat sich durch die Corona-Zeit eine lange Pause ergeben, die nun erst schrittweise nach Größe der Besetzung und je nach Instrument noch ein längeres Warten erfordert. Um so glücklicher sind wir, den phantastischen Gitarristen Dany Labana sowie die New Yorkerin Eva Leticia Padilla bekommen zu haben. Soul, Latin und was den Musikern alles einfällt, wird eine wunderbare musikalische Mischung ergeben.

Eines wird mehr denn je der Fall sein: unbändige Freude darüber, daß wir gemeinsam und für „richtige“ Menschen wieder live Musik machen und unsere Begeisterung mit dem besten Publikum der Welt teilen dürfen!

Besetzung: Eva Leticia Padilla (voc); Dany Labana (g, voc); Benni Jud (b); Obi Jenne (dr, ld)

Mehr Infos unter: https://obijenne.de/bands/soul-diamonds-info/

