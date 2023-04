Musikpassion trifft Live-Power

Seit 2005 auf den Bühnen der Region unterwegs, konnte sich die Band um den charismatischen Rock& Blues-Shouter Ralf Lutz in mehr als 100 Konzerten einen hervorragenden Ruf als Live-Band erspielen.

Mit der Experimentierfreude und Vielfarbigkeit der 1970-er Jahre Rock- und Bluesszene aufgewachsen, transportieren die fünf "souled out-Musiker" diesen Jam-Spirit und die Freude an purer, unverfälschter Musik mit instrumentalem Können, Improvisationsfreude und Kompetenz in Sachen Soundgestaltung in die Gegenwart.

Bei der Songauswahl, den griffigen bandeigenen Arrangements und dem Schaffen eines Spannungsbogens über die bis zu zweieinhalbstündigen Live-Shows hinweg, beweisen "souled out" - nach übereinstimmender Meinung von Fans und Pressekritikern – seit jeher ausgeprägten Geschmack und Stilsicherheit.

Rocksongs der Allman Brothers, Jimi Hendrix oder J.J. Cale, gefühlvolle Interpretationen von Clapton-, Robert Johnson- oder Keb´Mo- Bluestiteln werden mit einigen Soul-Klassikern von Ray Charles oder Marvin Gaye zu einer stimmigen Live-Performance verwoben.

"souled out" sind:

Ralf „Ralflinger“ Lutz - vocals, perc, harp, acoustic guitar

Jochen Bruche - bass, backing vocals

Karlheinz Link - drums & percussion

Jan Sinapius - electric & acoustic guitars, backing vocals

Thomas Brenner - electric & acoustic guitars