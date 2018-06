Soulfinger – Best Of Soul Classics

Mit der Sweet Soul Music Revue entführt die Kulturschmiede anlässlich ihres Jubiläumsjahrs auf eine musikalische Reise in die Musik der 50er bis 70er Jahre in Amerika. Die Revue ist eine tiefe Verneigung vor den großen Künstlern dieser Zeit und ihren unvergessenen Songs. In der zwei-Stunden-Gala werden Soul-Ikonen wie Ray Charles, James Brown, Aretha Franklin, Ike & Tina Turner, Stevie Wonder und The Temptations gewürdigt. Ausdrucksstarke Soulstimmen, akkurate Choreografie und brillante Instrumentalisten sind das Markenzeichen für die Revue, die der Saxophonist und ehemalige SAP-Manager Klaus Gassmann auf die Beine gestellt hat.Wer also Lust auf ausgelassene Partystimmung mit mitreißender Musik im Schlosshof von Gaildorf hat, kann sich Karten bereits im Vorverkauf bei Buchhandlung Schagemann (Karlstraße Gaildorf) oder Büro Heinz (Kanzleistraße Gaildorf) sichern.Besetzung:Artur Jöst - DrumsHeiner Holderbach - BassChristian Gasch - GitarreRobert Ahl - Keyboard, HammondAxel Welter - SaxHermann Peiz - SaxSteffen Mathes - TpKlaus Gassmann - Bariton-Sax, BandleaderKirsten Schad - Backing-VocalsSusanne Kohl - Backing-VocalsLisa Benjamin - Backing-VocalsApril Cook - Lead-VocalJimmy James - Lead-VocalDerrick Alexander - Lead-VocalEdward Wade - Lead-Vocal