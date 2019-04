Soulfood Bellydance

× Erweitern Soulfood

Die liebe SINA hat sich für 2019 erneut eine zauberschöne Veranstaltung rund um den orientalischen Tanz ausgedacht und wir sind stolz, dass wir ihre Location für die große Abendshow sein dürfen.

SINA liebt den orientalischen Tanz, vor Allem den mit Livemusik, mit jeder Faser ihres Herzens. Deswegen gehört Sie auch zu den auserwählten Tänzerinnen und Organisatorinnen, die solch ein orientalische Meeting wie keine zweite in Szene setzen können.Jedes beschreibende Wort, jede Farbe auf den Flyern, jeder Zeitpunkt wann was veröffentlich wird, jeder involvierte Musiker/in, jede Tänzerin, die Moderation, jeder Händler/in, jedes Workshop-Thema und auch wir, mit unserem ALTES THEATER Heilbronn wurden von SINA mit Liebe geprüft, und in unzähligen Stunden hat sie das 2-tägige Megaevent duchdacht und konzeptioniert.