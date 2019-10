Sattblau – Clara Vetter & Lucas Johnson „Sattblau“

„Sattblau“ möchte weg von gewohnten „blue“-Bezügen wie Trauer und Trägheit. Inspirierende Facetten blauer Kühle stehen im Fokus: Frische durch Experimentierfreudigkeit, die jedoch mit gewisser Coolness und Entspanntheit ausgelebt wird.

Bereits im Jahr 2012 trafen die Stuttgarter Pianistin Clara Vetter und Schlagzeuger Lucas Johnson aus Basel im Landesjugendjazzorchester BW aufeinander. Die Jazzszenen ihrer Studienorte kennengelernt bringen sie nun Kollegen aus beiden Städten in einem Bandprojekt und partielle Städtenamen in dessen Titel zusammen. Das „sattblaue“ Leitbild in ihren Eigenkompositionen gemeinsam musikalisch zu verfolgen, haben sich vier Musiker zur Aufgabe gemacht.