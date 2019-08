Das Ella & Louis wird zum Tanzclub. Am 20.09. gastiert zum ersten Mal unsere neue Ella & Louis Soulnight Club Band um den Bandleader Xaver Fischer. Dieses neue Format soll in regelmäßigen Abständen das Ella & Louis zum Studio 54 Mannheims werden lassen. Die Band widmet sich instrumentalen Souljazz Klassikern; zusammen mit dem Gastsänger Ron Jackson aus Atlanta (USA) werden aber auch Songs von Marvin Gaye, Al Green und Stevie Wonder zu hören sein sowie einige Soul Hits der 80er und 90er Jahre. Kommen Sie vorbei und tanzen Sie in bester Funk & Soul Tradition!

Ron Jackson-vocals

Alex Auer-gitarre und vocals

xaver fischer-keyboards

freddi lubitz-bass

hendrik smock-drums