Soulnight Club Band

Das Ella & Louis wird zum Tanzclub – am 20.03. startet unsere Ella & Louis Soulnight Clubband in die vierte Runde! Dieses neue Format lässt in regelmäßigen Abständen das Ella & Louis zum Studio 54 Mannheims werden. Neben instrumentalem Souljazz & Funk präsentiert die Band gemeinsam mit dem aus Indiana (USA) stammenden Gastsänger Myk Sno’, welcher bereits mit Soul-Größen wie James Brown und den Temptations die Bühne teilte, legendäre Klassiker der Soul Music.

Kommen Sie vorbei uns tanzen Sie in bester Funk & Soul Tradition!

Besetzung:

Myk Sno‘ – vocals

Christoph Melzer – guitar, vocals

David Heiner – keys

Alexander Broschek – bass

Christoph Schnell – drums