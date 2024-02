Die letzten drei Jahre war es ganz schön ruhig um Xavi. Fast schon zu ruhig für einen Künstler, der mit Hits wie "Brot & Wasser" oder "Analoge Liebe" eingängige Songs von wahnsinniger Kraft und Aufrichtigkeit veröffentlicht hat. Aber manchmal muss man einen Schritt zurücktreten. Um das große Ganze sehen zu können. Um zu verstehen, wer man ist und was man eigentlich will - von sich selbst, vom Leben und von der Kunst. Xavi wagt einen Blick in die Tiefe dieser Fragen. Zeit für ein neues Kapitel.

Es entstehen Songskizzen - die ungefiltert ihren Weg in die Socials finden. Kunst ohne Kalkül, die ankommt. Denn die kurzen Clips kommen an und sorgen innerhalb kürzester Zeit für ein enormes Following und jede Menge Liebe. Die ersten kleinen Konzerte, die Xavi nach der Funkstille über die Socials ankündigt, sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit neuer Motivation entstehen aus den Snippets und Demos nach und nach ganze Songs und schließlich ein ganzes Album.

Im März 2024 geht Xavi endlich wieder auf Tour – die Türsteher Tour. Mit im Gepäck sein Debüt-Album aber auch seine millionenfach gestreamten Songs wie "Analoge Liebe" oder "Brot & Wasser" werden auf der Setlist nicht fehlen.