Jaya the Cat wird dich auf einen Abend mitnehmen und die Dinge werden mit Sicherheit seltsam werden. Du wirsttanzen, lachen und aus vollem Herzen mitsingen, auch wenn du eigentlich nicht singen kannst. Du wirst dich dabei ertappen, wie du mit dem Fuß wippst und mit dem Kopf nickst, obwohl du "nicht wirklich Lust darauf hast". Du wirst glücklicher sein, als du gedacht hast. Du wirst an Orten landen, von denen du nicht einmal wussten, dass sie existieren. Und irgendwie schaffst du es sicher nach Hause - mit intakten Schlüsseln, Telefon und Brieftasche. Jaya the Cat hinterlässt Glitzerkonfetti auf deinem Schlafzimmerboden und lädt dich zum Frühstück ein. Oder zum Mittagessen.

Ursprünglich aus Boston stammend, zog Jaya the Cat mit einer Crew von vielfältigen und internationalen Musikern, die das Beste herauszuholen, nach Amsterdam. Ein fantastischer musikalischer Cocktail bestehend aus gleichen Teilen Reggae, Punk, Ska und einem Schuss Elektronik und Dub.

Lass dich überzeugen!