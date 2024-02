American Pie Emo Night

Thomas Nicholas, bekannt als Kevin Myers aus dem amerikanischem Blockbuster „American Pie“, kommt für acht Konzerte nach Deutschland!

In seinem Programm „Songs and Stories“ wird Thomas nicht nur Songs seiner bisher 6 veröffentlichen Alben (das 7. folgt in Kürze) live zum besten geben, sondern auch eine Menge über sein ereignisreiches Leben erzählen. Wer wusste schon, dass Thomas damals den jungen Tony Danza in „Wer ist hier der Boss?“ gespielt hat? Wie war es bei „American Pie“ hinter den Kulissen? Das und eine Menge mehr könnt ihr im März live erzählt bekommen!

Wer Thomas hautnah begegnen und ein Foto mit dem Hollywood Star machen möchte, kann sich diesen Wunsch durch ein VIP Upgrade erfüllen.