Letzten Sommer noch wurde Nils Keppel als Geheimtipp gehandelt, im Eiltempo avancierte der 23-Jährige mit Songs wie »222« und »Wellblech« zum Protagonisten einer der aufregendsten Strömungen der jüngeren Musikgeschichte. Nun kündigt Keppel eine neue Single samt 1. Headliner-Tour an.

Was als frenetische Ein-Mann-Show wortwörtlich im Untergrund – vor einer Handvoll Dichtgedrängter in süddeutschen Kellerräumen –, begann, ist schnell zu einer musikalischen tour de force gewachsen. Nils Keppel und seine dreiköpfige Live-Band bespielten im Zuge des diesjährigen Festival-Sommers alles: von der Oettinger Villa in Darmstadt bis hin zum Open Flair, vom Reeperbahn Festival bis zum legendären Berliner Club Tresor. Jetzt bringt der gebürtig aus Kandel in Rheinland-Pfalz stammende Multiinstrumentalist seinen eigensinnigen Entwurf von Post-Punk und Noise-Pop 2024 auf » Die heile Welt« Tour, präsentiert von Diffus und ByteFM.

Einen Vorgeschmack auf die kommenden Konzerte bietet die energiegeladene neue Single »Benzin«, die Wahl-Leipziger Keppel in Zusammenarbeit mit Dennis Borger (Betterov, Fibel) produzierte und in welcher der Bariton mit ganz eigenem Duktus den Moment kurz vorm Untergang besingt.