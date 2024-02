Discotronic X Club Hybrid

::: Line-Up :::

JAN BLOMQVIST live

(Armada)

LEXER

(Manus In Mano)

MARIUS LEHNERT

(Discotronic)

FERIAL

(Fridas Pier)

Live-Visuals: ADVANCED OUTPUT

Nach der erfolgreichen Premiere ihrer Kollaboration am 16.12.2023 mit fantastischen Sets von Worakls, Fiona Kraft, Marius Lehnert und Alyne sowie den beeindruckenden Live-Visuals von Advanced Output, finden sich die beiden Veranstalter Discotronic und Club Hybrid erneut zusammen, um im Jahr 2024 daran anzuknüpfen.

Die einmalige Location des Im Wizemann dient wieder mit ihren beiden Räumen als Kulisse für eine weitere Off-Party der ganz besonderen Art: der kleine Raum aka Club wird zum gemütlichen Smoke & Chillout Room, während in der Halle das Ufo in der Mitte des Raums landet, um alle in eine andere Dimension zu beamen. Auch an den vielen Specials wird weiter getüftelt, um einen holistischen all night long-Warehouse-Rave zu erschaffen.

Dieses Mal führt der phänomenale Jan Blomqvist das Line-Up an: zahlreiche Hits, die seine ganz eigene Handschrift tragen, was nicht nur an seinen eingängigen Beats liegt, sondern vor allem an seiner unverwechselbaren Stimme, die er auch live über seine treibenden Klänge haucht. Lexer ist ebenfalls auf der ganzen Welt unterwegs und hat somit nicht nur in unserer Region bewiesen, dass er mit seinen melodiös-kickenden Sounds noch jede Tanzfläche zum Bersten gebracht hat. Die lokale DJ-Fahne halten Discotronic-Chef Marius Lehnert, der mittlerweile selbst auf viele eigene Veröffentlichungen auf großen Labels wie Katermukke oder SCI+TEC zurückblicken kann, und Ferial, die sich in den letzten Monaten durch ihre Residency auf dem wohl spannendsten Clubprojekt Stuttgarts namens Fridas Pier einen Namen gemacht hat, hoch.

Dass die große LED-Wand, die als Decke über der mittig platzierten DJ-Booth schwebte, einen unverkennbaren Einfluss auf das tolle Feiererlebnis hatte, wissen alle Gäste, die am 16.12. vor Ort waren. Daher wird das VJ-Trio Advanced Output nun auch nicht fehlen dürfen und seinen Teil dazu beitragen, dass die Nacht für alle noch lange nachhallt!