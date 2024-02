Richard Patricks Karriere ist eine Vision facettenreicher Kreativität, die er im Laufe seiner über 30-jährigen Tätigkeit als professioneller Musikproduzent mit seiner Band Filter, verschiedenen Kooperationen, Nebenprojekten, Supergruppen, der Filmmusik und dem Schreiben von Soundtracks umgesetzt hat.

Patricks erster Ausflug in die Öffentlichkeit erfolgte als erster Tourgitarrist von Nine Inch Nails. Patrick hatte NIN-Gründer Trent Reznor Ende der 1980er Jahre in einem Musikgeschäft in Cleveland kennengelernt. Die beiden wurden enge Freunde und dann Bandkollegen. Patrick spielte von 1989 bis 1993 mit der Band und trat in zahlreichen Musikvideos auf, darunter „Down in It“, „Head Like a Hole“, „Wish“ und „Gave Up“.

Filter wurde 1993 in Cleveland, Ohio, gegründet, als Patrick Nine Inch Nails verließ. Filters Debütalbum "Short Bus" wurde 1995 veröffentlicht und erhielt Platin, vor allem aufgrund des Erfolgs ihrer ersten Single „Hey Man Nice Shot“.Der Nachfolger „Title of Record“ aus dem Jahr 1999 wurde ebenfalls mit Platin ausgezeichnet, was auf den großen Crossover-Erfolg des Songs „Take a Picture“ zurückzuführen war. Filters drittes Album, "The Amalgamut", wurde 2002 veröffentlicht, allerdings stagnierten die Verkäufe, als Patrick nach Jahren starken Alkohol- und Drogenmissbrauchs in die Entzugsklinik ging, gerade als die Tournee und Promotion für das Album begannen. Das Album brachte immer noch Klassiker wie „Where Do We Go from Here“ und „American Cliché“ hervor.

Nach der Reha im Jahr 2006 entstand das Army of Everyone-Projekt – eine Supergroup unter der Leitung von Patrick mit Dean und Robert DeLeo von Stone Temple Pilots und Ray Luzier von Korn – und veröffentlichte ein Album und eine Tournee, bevor jede zu ihrer jeweiligen Band zurückkehrte. Patrick konzentrierte sich wieder auf Filter und veröffentlichte 2008 "Anthems for the Damned", 2010 "The Trouble with Angels", 2013 "The Sun Comes Out Tonight" und "Crazy Eyes" 2016 sowie zwei Singles im Jahr 2020.

Jetzt, 20 Jahre nüchtern und konzentrierter als je zuvor, ist Patrick mitten in der Aufnahme eines mit Spannung erwarteten neuen FILTER-Albums (das 2023 bei Golden Robot Records erscheinen soll). Er vertont außerdem weiterhin Filme, produziert, schreibt, nimmt auf und arbeitet mit anderen Musikern aller Musikrichtungen zusammen.