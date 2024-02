Cloudy June ist eine wahre Naturgewalt. Sie verkörpert Selbstbewusstsein, ist aufgeklärt, sexy und tough, aber eben auch verletzlich, emotional und sich selbst Raum für Zugeständnisse und Wachstum gebend. Dass diese vermeintlich paradoxen Eigenschaften zusammen genau einen einzigartigen Mix ergeben, zeigt Cloudys Musik.

Man trifft im Leben einfach nicht immer die richtigen Entscheidungen – insbesondere, wenn man sich von seinen Emotionen und Mustern leiten lässt. Von genau solch einem Szenario handelt Cloudys brandneue Single „Red Flag“, die nun in den Startlöchern steht.

„‘Red Flag‘ handelt davon, wenn du auf eine Person stehst und dabei alle Warnzeichen ignorierst”, erzählt uns Cloudy über ihren neuesten Song: „Die Lyrics sind das Eingeständnis, dass man sich von Menschen von denen man eigentlich weiß, dass sie ‚nicht gut für einen sind‘, angezogen fühlt. Meistens, weil man die Red Flags bewusst oder unbewusst ausblendet.“ Auch soundmäßig spiegelt der Track die inhaltliche Brisanz gut wider. Ein stampfender Bass und dynamischer Beat versorgen ihn mit ordentlich Power, während Synth-Sounds dem Ganzen noch einen mystischen Touch verpassen.

Ihre gewohnte Eloquenz stellt Cloudy auch dieses Mal wieder mit raffinierten Lyrics unter Beweis. Eine melodische Bridge führt zum extrem eingängigen Refrain, der „Red Flag“ zu einem prädestinierten Ohrwurm macht. Ganz gemäß dem Titel ihres neusten Tracks, stehen bei Cloudy June aktuell alle Zeichen auf Rot. Auf Instagram präsentiert sie sich neuerdings mit knalliger neuer Haarfarbe und untermalt so auch visuell, dass sie mit „Red Flag“ eine neue Era in ihrer Karriere einläutet. Passend zur neuen Epoche und mit alten und neuen Hits im Gepäck, wird sie kommendes Jahr ihre nächste eigene Headlinetour antreten, mit Dates in UK, Frankreich, den Niederlanden, Tschechien, Polen, Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Cloudy June ist auf einem musikalischen Siegeszug, den sie neben ihrem ganz eigenen Sound nicht zuletzt auch ihrer ungeheuer fesselnden Art zu verdanken hat. Next Level Realness - so kann man es vielleicht zusammenfassen: ungefiltert, graderaus, selbstbewusst und zugleich nahbar. Mit grade einmal 24 gilt sie schon als Queer-Ikone für eine gesamte Generation und das ist alles erst der Anfang. Erst im Dezember 2022 erschien ihre neueste Single „Devil Is A Woman”, welche im Radio große Wellen schlug; nun veröffentlichte die Sängerin und Songwriterin ihre zweite EP „21st Century Princess“.