ogers kündigen neue Deutschland-Shows für 2024 an und tragen ihr Top 10-Album „Rambazamba & Randale“ im kommenden Jahr zurück in die Clubs! Der Düsseldorfer Vierer steht nach seiner erfolgreichen Frühjahrstournee mit jeder Menge frischer Songs und anhaltend großem post-pandemischen Hunger in den Startlöchern, um die gerade abgehaltenen Live-Feste im kommenden Jahr gemeinsam mit den Fans nochmal zu toppen. Das Motto bleibt „Rambazamba & Randale“ und steht erwiesener Maßen für Live-Unterhaltung der Extraklasse. Spätestens über ihre neue Platte und die gefeierten Konzerte in Clubs und Hallen drum herum haben sich Rogers in die erste Punkrock-Liga katapultiert! Neben einer Reihe von ausgesuchten Sommer-Festivals freuen sich die Jungs wieder auf schweißtreibende Clubshows, um neben alten Klassikern auch ihre neuen Hits mit ihrer textsicheren Fangemeinde zu zelebrieren.

„Rambazamba & Randale“ - Wiedervereint unter dem großen „R“!