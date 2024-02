Im Februar 2024 gehen Schattenmann auf große „Día de Muertos“ Tour. Die Tour passend zum gleichnamigen Album führt das Quartett um Sänger Frank Herzig durch ganz Deutschland und Österreich. Von Hamburg bis München, von Berlin bis Wien wird die Band Abend für Abend ihre fabelhaften Live-Qualitäten unter Beweis stellen.

Denn auf der Bühne fühlen sich Herzig & Co. am wohlsten: „Wir machen Musik, um zu entertainen, Schattenmann-Shows sind pures Entertainment! Bei uns wird gelacht, geweint, getanzt, geschwitzt, also all das, wofür moderner Metal steht!“

Das Schattenmann-Credo: „Wir wollen Emotionen wecken, von guter Laune bis Wut, gleichzeitig darf es aber auch gerne mal melancholisch oder nachdenklich werden. Bei uns wird gelacht, geweint, getanzt, geschwitzt, also all das, wofür moderner Metal steht!