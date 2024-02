Final Star

Final Stair zelebrieren das Licht und die Dunkelheit um sie herum mit donnernden Grooves und treibenden Hooks. Durch die Redaktion von StarFM Maximum Rock als die Newcomer des Jahres gekürt, sind sie die Neuentdeckung am Rockhimmel. Mit „Hope“ (2022) hat das Berliner Trio, welches aus den Zwillingsbrüdern Istvan und Denes Vörös sowie André Seidel besteht, ein eindrucksvolles Debütalbum veröffentlicht. Mit Tracks wie „Dreamhunter“ („a big fuck you to everyone who ignored us“), „Never Felt Before“ („an old song that represents our grunge roots“) und „Morning Dew“ („one of our biggest hooks“), die die hymnische Größe von Snow Patrol, Queens Of The Stone Age, Biffy Clyro und The Killers auf eine Art und Weise berühren, die sich völlig frisch und neu anfühlt, bleibt „Hope“ zweifellos in Erinnerung.

Final Stair sind einen eindrucksvollen Weg gegangen und können inzwischen einige Erfolge verbuchen. Ihre Songs erreichen ein weltweites Publikum und schaffen es in einflussreiche Playlisten wie dem New Music Friday, werden von Netflix lizensiert und sind auf Compilations von Universal Music erschienen. Das Medienecho auf internationaler Bühne ist ebenso beeindruckend, mit Features bei KERRANG!

In Großbritannien, Alternative Press und Digital Tour Bus in Nordamerika, Tonspion und Dressed Like Machines in Deutschland und mit Radio Airplay unter anderem in Deutschland, UK, Frankreich, Spanien, Italien und Australien. Live sind Final Stair bereits durch China und Europa getourt. Sie haben als Headliner im MAO Livehouse in Shanghai und auf den Bühnen etlicher Festivals wie dem Sazavafest, Focus Festival, Taubertal Festival und Dithmarscher Rockfestival gespielt. Final Stair sind nicht aufzuhalten und beweisen, dass in Sachen Kreativität, Intensität und Energie noch lange nicht alles ausgereizt ist.

Im Sommer 2023 supporteten sie die schwedischen Rocker tAKIDA bei mehreren Shows in Deutschland.