Die finnischen Nu-Metal-Stars BLIND CHANNEL, die in den Charts an der Spitze stehen, haben ihr neues Album "Exit Emotions" angekündigt, das nächstes Jahr über Century Media veröffentlicht wird. Es ist das fünfte Studioalbum der Band und folgt auf "Lifestyles of the Sick & Dangerous" aus dem Jahr 2022. Blind Channel veröffentlichten diesen Sommer ihre bombastische neue Single "DEADZONE".

Zusammen mit der Ankündigung des neuen Albums gibt Blind Channel auch einige massive Tourpläne für den Rest des Jahres 2023 und das nächste Jahr bekannt. Besonders dringlich ist dabei die europäische Headliner-Tournee von Blind Channel für das Frühjahr 2024, die 30 Städte umfasst. Die Tour beginnt am 21. März in Oberhausen, Deutschland, und endet fünf Wochen später am 27. April in Tampere, Finnland. Als direkte Unterstützung begleitet die Band GHØSTKID auf dieser Tour.