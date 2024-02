Kaum ist der erste Part seiner nahezu komplett ausverkauften Dreamer-Tour vorüber, kündigt Malik Harris bereits weitere Konzerte an. Aufgrund der großen Nachfrage wird der Musiker seine Deutschlandtour unter dem Titel „Dreamer Tour II“ im März 2024 an fünf Konzertabenden fortsetzen.

„Was wäre die Welt ohne Träumer?“, fragt sich Malik Harris. Denn der 25-Jährige hat im Lauf seiner bisherigen Karriere etwas Wichtiges gelernt: „Ich liebe es, ein Träumer zu sein. Denn Träume sind ein Antrieb, der dafür sorgt, dass wir das scheinbar Unmögliche wahr werden lassen. Ohne Träumer keine Wunder. Und ich bestehe auf Wunder.“

Mehr braucht es offensichtlich nicht, sich auch gegen alle Widerstände durchzusetzen, mit Songs wie dem ESC-Hit „Rockstars“ in die Top Ten der Charts zu steigen und Zig Millionen Streams einzuheimsen. Und auch wenn es beim Contest gerade nicht für die vorderen Plätze gereicht hat, bleibt die (internationale) Langzeitwirkung des Songs messbar: Er ist der zweitmeist gesuchte Track nach dem ukrainischen Sieger-Titel. Träume bleiben eben nur so lange Träume, bis sie zu leben beginnen. Folgerichtig heißt die neue Single des Deutsch-Amerikaners „Dreamer“. Es ist eine Hymne an den Mut, die Überzeugung und die Selbstbestimmtheit, für Ziele im Leben einzustehen und nicht von ihnen abzuweichen. Nur so konnte Harris from the scratch erreichen, was er immer wollte.

Musik war immer schon seine Leidenschaft, und so brachte er sich selbst das Gitarrenspielen bei, dann Bass, Schlagzeug und Klavier. Er begann Rap-Parts mit seiner charaktervollen Singstimme zu kombinieren, und seine EP „Like That Again“ aus dem Jahr 2019 zeigt den Künstler auch live mit seiner Loop-Station auf der Höhe der Zeit. Gemeinsam mit seinem Kumpel und Manager Robin Karow von der Münchner Band Cosby entwickelte der Landsberger die Songs für sein Debütalbum „Anonymous Colonist“.

Seine ersten beiden Singles „Say the Name“ und „Welcome to the Rumble“ wurden rasch zu Streaming-Hits. Seine Touren mit Größen wie James Blunt, Alex Clare, Jeremy Loops, Tom Odell, Walk Off the Earth oder LP sprechen für sich. Harris‘ musikalische Inspiration, die von unkonventionellem Songwriting geprägt ist, schöpft er von Idolen wie Twenty One Pilots, den Elektro- Sounds von Jack Garrat oder dem Hip-Hop-Style von Rappern wie Macklemore, Eminem oder NF. Jetzt führt er es zu neuen Höhen, „Dreamer ist erst der Anfang.“ Malik Harris geht konsequent seinen Weg, der ihn im Frühjahr 2024 wieder auf Deutschland-Tour führt.