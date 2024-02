Lance Butters hat sich künstlerisch gefunden und geht seinen eigenen Weg, ohne sich von Mainstream-Konventionen einschränken zu lassen. Wenn er den Raum betritt, liegen immer nur Zentimeter zwischen Versteckspiel und Seelenstriptease, zwischen kolossalem Drama und gnadenloser Lässigkeit. Lance Butters verknüpft - und das gilt insbesondere für seine Liveshows - tiefste Abgründe mit beflügelndem Empowerment und reizüberflutendes Chaos mit ästhetisiertem Minimalismus. Nach seiner erfolgreichen Live-Rückkehr Anfang des Jahres tourt Deutschraps prominentester Spielverderber im Frühjahr 2024 endlich wieder durch die Bundesrepublik und erobert deine Stadt mit einem einzigen "Yeeeaaah".

Lance Butters spielt seit mehr als zehn Jahren in der Deutschrap-Bundesliga - und das, ohne es je darauf angelegt zu haben. Frühe Bekanntheit erlangte Lance durch seine widerwilligen Performances beim Videobattleturnier VBT. Sein Debütalbum "BLAOW" belegte 2015 Platz zwei in den deutschen Albumcharts. 2018 begann im Zuge der zweiten Lance-Butters-LP "ANGST" ein neues Karrierekapitel. Definierte sich sein Stil bis dato durch ironisch-misanthropische Punchlines und Kiffer-Romantik, ging es für Lance plötzlich ans Eingemachte: intimste Einblicke in eine vernarbte Seele, depressive Episoden, pointierte Gesellschaftskritik und klaffender Weltschmerz stehen seither im Zentrum seines Outputs. "ANGST" und die beiden darauffolgenden EPs "LONER" und "SOMMER" ließen einen Hype-Moment zur Legacy und Lance Butters zum gestandenen Künstler werden. Ein Künstler, dem es immer wieder neu gelingt, Stilverständnis, Talent und gnadenlos intime Selbstbetrachtung in zeitlose Kunst umzumünzen.