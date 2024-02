Da muss man nicht mehr viel erklären: Madsen sind eine Marke für sich. Ihr aktuelles Album "Hollywood" ist direkt auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen, alle Konzerte ihrer gerade laufenden Hollywood Tournee Part I sind ausverkauft – aber für die Band kein Grund, sich zurückzulehnen, denn gerade haben Madsen den zweiten Teil ihrer Hollywood Tournee bekanntgegeben.

Die Band, bestehend aus den namensgebenden Brüdern Sascha, Johannes und Sebastian, zusammen mit ihrem Jugendfreund Niko Maurer, zählt seit fast 20 Jahren zu den erfolgreichsten Live- & Rock-Acts des Landes. Es dürfte gar nicht so einfach sein, eine Person zu finden, die in den letzten 20 Jahren nicht mindestens einmal Madsen live gesehen hat. Man könnte sagen, die Bühne gehört einfach zur Quintessenz der Band dazu.

Doch wenn man Madsen nur auf ihre Live-Entertainment-Qualitäten reduziert, wird man der Band bei weitem nicht gerecht: Gerade ihr im August 2023 veröffentlichtes neuntes Studioalbum "Hollywood" untermauert den Status der Band als eine der wichtigsten hiesigen Rockbands, auch auf Platte. Mit Songs voller Empathie, Liebe, Kraft und klarer Kante beweisen Madsen auf "Hollywood", dass deutschsprachige Gitarrenmusik alles andere als belanglos ist. Ob politische Statements oder große Gefühle, die sich auch mal am Kitsch der guten Sorte bedienen – Madsen-Songs entfachen Emotionen und fühlen sich schnell wie neue Lieblingslieder an.

Außerdem, und das ist gerade in der heutigen Zeit wichtig zu erwähnen: Das familiengeführte Unternehmen Madsen ist eine Zone, in der sich alle wohlfühlen sollen, und in der respektloses und unangemessenes Verhalten nicht geduldet wird. Nur wenige Bands haben es geschafft, sich nicht vom oft kaltblütigen Musikgeschäft verderben zu lassen und charakterfest zu bleiben. Egal, ob sie mit den größten Major-Budgets ausgestattet waren oder, wie ab sofort, ihr eigenes Label "Goodbye Logik Records" für das neueste Album gründen – Madsen ist eine Familienangelegenheit, und wir alle dürfen daran teilhaben. Das muss man dieser fabelhaften Band aus dem Wendland erst einmal nachmachen!