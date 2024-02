WARKINGS Warriors beware! Es ist an der Zeit sich aus den Tiefen von Walhalla zu

erheben und die Massen zu vereinen. Schließe dich den WARKINGS auf einem Kreuzzug

von nie dagewesenem Ausmaß an und werde Teil der Warriors! Macht euch bereit für

eine der größten Schlachten in der Geschichte des Heavy Metal und unterstützt die

mächtigen Könige auf ihrem Marsch durch Europa, um den Lebenden von längst

vergangenen Schlachten zu erzählen!

In der Tradition des Crusaders marschieren die vier Könige durch Germanien, Österreich-

Ungarn, Polen, Frankreich und die Königreiche der Niederlande und Böhmen, um den

wahren Heavy Metal unter die Massen zu bringen. Auf jeder Station ihrer Reise wird die

Schar der Warriors wachsen und Walhalla zum Beben bringen lassen. Einmal mehr

werden sie von der mächtigen Zauberin Morgana begleitet.

Nach den erfolgreichen Streifzügen mit den Hohepriestern Powerwolf und den Rittern und

Schildmaiden von Feuerschwanz, ist es nun an der Zeit, über volle 90 Minuten die volle

WARKINGS Power zu entfesseln. Macht euch bereit für noch nie zuvor live gehörte

Songs, das größte Bühnenset ihrer Karriere und bombastische Performances. The

WARKINGS call for King and Crown – hear their call!