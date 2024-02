Nach dem kraftvollen Erfolg ihres letzten Albums "Reborn" im Jahr 2021 geht die Band in die nächste Runde und verspricht dir, ihren Fans, eine unvergessliche Konzerterfahrung.

"Vivid Black" - das neueste Werk von EKTOMORF - ist ein musikalisches Manifest der düsteren Zeiten, die wir alle während der Covid-19-Pandemie durchlebt haben. Frontmann Zoli Farkas fand inmitten der Niedergeschlagenheit und persönlichen Herausforderungen die Inspiration für dieses Album, das von persönlichen Beziehungen, Hass und Wut durchdrungen ist. Hier wird nichts beschönigt; stattdessen gewährt "Vivid Black" einen schonungslosen Blick in die tiefsten Abgründe unserer Emotionen. Die Geschwindigkeit, mit der dieses Album entstanden ist, ist atemberaubend.

In nur drei Wochen hat Zoli Farkas ein Werk geschaffen, das eine erstaunliche Tiefe und Intensität erreicht. "Vivid Black" markiert eine bedeutende Wendung in der Karriere von EKTOMORF, da die Band zu ihren Wurzeln zurückkehrt und gleichzeitig völlig neue Elemente einführt, darunter klare Gesangsstimmen und einen modernen Metal-Sound.

Die Tournee "Vivid Black over Europe" wird auf eine emotionale Reise mitnehmen, bei der die rohe und ehrliche Essenz von EKTOMORFs Musik hautnah zu erleben ist. Die Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Dunkelheit in uns allen anzusprechen und uns in den Abgründen unserer Gefühle zu begleiten. Dies ist eine Tournee, die definitiv gehört und erlebt werden muss. EKTOMORF, unter der charismatischen Führung von Zoli Farkas, hat eine beeindruckende Reise durch die Metal-Szene unternommen, von den bescheidenen Anfängen in Ungarn bis hin zu internationaler Anerkennung und Erfolg.

Die Band hat eine einzigartige Mischung aus Modern Metal, Thrash, Hardcore und traditioneller Romamusik entwickelt und begeistert ihr Publikum nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit legendären, energiegeladenen Bühnenauftritten. Die "Vivid Black over Europe" Tournee wird zweifellos ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte von EKTOMORF schreiben und Metal-Fans in ganz Europa begeistern.

Von kleinen Clubs bis zu den größten Hallen - EKTOMORF zeigt, dass die Leidenschaft

für die Musik niemals aufhört. Verpass nicht die Gelegenheit, EKTOMORF live zu erleben

und dich von "Vivid Black" in die tiefen Abgründe der Seele entführen zu lassen. Sichere

dir deine Tickets und sei Teil dieser einzigartigen Konzerterfahrung! Sei bereit für eine

musikalische Reise, die deine Sinne fordern wird!