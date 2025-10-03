Das Sound 8 Orchestra ist das Projekt des Multi-Instrumentalisten Matthias Wyder.

Die Musik umfasst die Genres Easy Listening, Low-Budget-Lounge-Musik, retro-futuristische B-Movie-Soundtracks und psychedelische Electro-Sounds und schafft einen Sound, der irgendwo zwischen Lee Perry, Add N To X, Sun Ra und James-Bond-Soundtracks angesiedelt ist. Widers Keyboardklänge werden vor einem synchronisierten Hintergrund aus Found-Footage-Filmen gespielt, die von drei Super-8-Projektoren projiziert werden. Dies ergibt ein audiovisuelles Erlebnis, das bei jedem Konzert anders ist.