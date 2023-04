Sound of Cinema. Daimler Sinfonieorchester Stuttgart.

Daimler Sinfonieorchester

Leitung: Matthias Baur

Gemeinsam mit dem Publikum tauchen wir ein in die Welt der Filmmusik!

Nicht erst seit der Produktion von Tonfilmen ab den 1920er Jahren spielte die Musik eine große Rolle im Kino. Die Ursprünge reichen zurück bis ins 17.Jahrhundert zur „Opera-comique“, womit das Orchester beginnen wird und folgt anschließend der Tonverfilmung durch einige Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts.

Sowohl Grammy- und Oscarprämierte Melodien und Werke von außergewöhnlicher Spannweite werden dargeboten als auch kleine „freche“ Zwischentöne, die neben monumentalen Hollywood-Arrangements ihre Bedeutung erlangt haben.

Das Finale markieren die Soundtracks der 90er und 2000er Jahre, welche vielen von uns Erinnerungen an diese (Kino-)Zeit zurückbringen werden.

Gilbert and Sullivan

A Tribute to Henry Mancini

An American in Paris Suite

Symphonic Suite from „Lord of the Rings"

Gladiator

Batman

... u.v.m.