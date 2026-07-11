Sound of Europe - Liederkranz Ditzingen

city-chor des Liederkranz Ditzingen

Der city-chor des Liederkranz Ditzingen bringt die musikalische Vielfalt Europas als großes Chorkonzert auf die Bühne der Stadthalle Leonberg. Auf dem Programm stehen traditionelle Melodien ebenso wie moderne Songs aus verschiedenen Ländern und Genres. Von Pop über A-cappella bis hin zu Klassik und Folk entsteht ein facettenreicher Klangraum, der kulturelle Vielfalt hörbar macht. Die ausgewählten Werke verbinden unterschiedliche musikalische Handschriften zu einem stimmungsvollen Gesamtbild. Freuen Sie sich auf einen Konzertabend, der Europa in all seinen Klangfarben feiert!